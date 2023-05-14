2023/05/14 | 12:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BJWDM6GgxTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لا تستمروا باستفزاز زعيم التيار.. عودته ستسلب منكم الاستقرار | اخبار المنتصف 2023/5/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لا تستمروا باستفزاز زعيم التيار.. عودته ستسلب منكم الاستقرار | اخبار المنتصف 2023/5/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).