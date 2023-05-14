2023/05/14 | 12:41 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الآمال معقودة على الشباب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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