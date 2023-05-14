النزاهة: ضبط معقبين وتلاعب في تذاكر صرف علاج بمحافظتي واسط والبصرة

2023/05/14 | 12:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط وصولات تذاكر صرف علاج تمَّ التلاعب بها في مستشفى القرنة العام.

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