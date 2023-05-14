2023/05/14 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الرئيس التركي الساعي لولاية جديدة، رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة، كمال كيليجدار أوغلو، بأصواتهما، الأحد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهد تنافسا ضاريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. أردوغان وكيليجدار أوغلو يدليان بأصواتهما بالانتخابات التركية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. أردوغان وكيليجدار أوغلو يدليان بأصواتهما بالانتخابات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).