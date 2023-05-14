2023/05/14 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول في مؤسسة الشهداء يحدد موعد ومكان تشييع جثامين ضحايا المقابر الجماعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في مؤسسة الشهداء يحدد موعد ومكان تشييع جثامين ضحايا المقابر الجماعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في مؤسسة الشهداء يحدد موعد ومكان تشييع جثامين ضحايا المقابر الجماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).