2023/05/14 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تعلن تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة 2023 المركز الخبري الوطني.

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