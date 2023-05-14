قائد قوات الشرطة الاتحادية يصل إلى الأنبار

2023/05/14 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري، إلى محافظة الأنبار.

وذكر بيان عن الشرطة الاتحادية أن “قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري يصل الى محافظة الانبار”.

وبين أن “العامري استهل زيارته إلى قيادة شرطة المحافظة والتي كان في استقباله قائد الشرطة الفريق هادي رزيج كسار، للإطلاع على الاجراءات الادارية واللوجستية الخاصة بلواء الشرطة الاتحادية المشكل حديثاً في المحافظة”.

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