2023/05/14 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان (أ ف ب) – يريد الجناح الأردني الدولي موسى التعمري “المساهمة في إعادة مونبلييه لمنصات التتويج” بحسب ما قال في حديث لوكالة فرانس برس، معتبراً ان انتقاله إلى فريقه الفرنسي الجديد “أهم خطوة في مسيرتي الرياضية”.شرح اللاعب القادم من نادي لويفن البلجيكي والبالغ 25 عاماً “لديّ طموحات كبيرة ولمَ لا المساهمة بالعودة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردني التعمري يريد إعادة مونبلييه لمنصات التتويج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردني التعمري يريد إعادة مونبلييه لمنصات التتويج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).