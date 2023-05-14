اعتقال مبتز هدد فتاة بنشر صورها وآخر سرق 15 مليوناً في بغداد

2023/05/14 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال متهم بالابتزاز وآخر بالسرقة في العاصمة بغداد.

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