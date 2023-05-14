الانتخابات التركية.. هذا ما قاله مرشحو الرئاسة أثناء الإدلاء بأصواتهم

2023/05/14 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى مرشحو الرئاسة في تركيا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، بعد مرور أربع ساعات على فتحها في معظم أنحاء البلاد، وفي الوقت الذي يتجه ملايين الناخبين من كافة الفئات العمرية لاختيار رئيسهم الثالث عشر وتشكيلة برلمانهم الجديد.

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