العراق يضع عينه على استثمار الصحراء ويخطط لتوفير

2023/05/14 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي جابر الحساني، الأحد، إن فريقه شكّل لجنة للنهوض بملفات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإسكان وإحياء الصحراء والاستثمار فيها وتشييد الطرق، فضلاً عن تأهيل الكنائس.

وأضاف الحساني في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة ستعمل على إعادة تقييم المشاريع المنجزة في تلك الملفات وأهم المتطلبات التي تحتاج إليها للنهوض بها".

وأوضح، أن "الفريق يعمل على إعداد الخطط اللازمة التي تسهم بتوفير سكن لائق لكل مواطن لا يمتلك وحدة سكنية، كما أن ملف الكنائس وإعادة إعمارها سيكون له نصيب في الخطط المقبلة، لا سيما بعد أن توفرت ميزانية خاصة لهذا الملف".

وأشار الحساني، إلى أن "ملف الصحراء الغربية وكيفية إدارتها والاستثمار فيها سينال أيضاً قسطاً كبيراً من الاهتمام في المرحلة المقبلة".

وأكد، أن "نهاية شهر أيار الحالي ستشهد طرح اللجنة لملفات تقييم المشاريع المذكورة أمام الرأي العام، بهدف النهوض بواقع الخدمات في عموم محافظات البلاد، من خلال مؤتمر هو الأول من نوعه في البلاد".

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