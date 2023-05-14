هادي العامري يضع شرطاً لعودة النازحين إلى مناطقهم بصلاح الدين

2023/05/14 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، شرطاً لعودة النازحين إلى مناطقهم بمحافظة صلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاخير، رعى المؤتمر العشائري الذي عُقد اليوم، للصلح بين عشيرتي البو فدعوس والبو حشمة في محافظة صلاح الدين".

ودعا العامري في كلمته خلال المؤتمر، الى "ضرورة العمل على التسامح والتعاضد والوقوف صفاً واحداً من أجل ترسيخ أمن وإستقرار المحافظة، وضمان عدم عودة الإرهاب من جديد".وتابع القول أن "التسامح لا يعني العفو عن المجرمين الذين إرتكبوا الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يتم من أجل عودة النازحين الى مناطقهم"، موضحاً أن "النازح الذي يعود إلى منطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين، ويجب محاسبته عبر القانون وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".

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