محكمة النزاهة تطلق سراح رئيس هيئة استثمار صلاح الدين السابق

2023/05/14 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد، باطلاق سراح رئيس هيئة استثمار صلاح الدين السابق محمد يونس السامرائي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات النزاهة، أطلقت اليوم، سراح محمد يونس السامرائي رئيس هيئة استثمار صلاح الدين السابق".

واضاف أنه "تم أخراج السامرائي من السجن بكفالة مادية، ولاتزال القضية المتهم بها قيد االتحقيق".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة طلب منفعةٍ لإداء عملٍ من أعمال الوظيفة.

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