وزيرة المالية تزف البشرى للمفسوخة عقودهم وتطمئن الموظفين

2023/05/14 | 13:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة.

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