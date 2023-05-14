خلال شهر.. السليمانية تسجل قرابة 300 إصابة بالتهاب السحايا

2023/05/14 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت ادارة مستشفى الدكتور جمال رشيد للأطفال في السليمانية، اليوم الأحد، تسجيل قرابة (300) حالة إصابة بالتهاب السحايا.وقال مدير المستشفى الدكتور بشدر عبد الله في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “كل يوم يتم تسجيل قرابة (10) حالات اصابة بالتهاب السحايا في محافظة السليمانية ، وتسجل ما بين (250 إلى 300) حالة […]

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السليمانية تسجل قرابة 300 إصابة بالتهاب السحايا أولاً على ايرث نيوز.

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