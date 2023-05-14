"البحيرة البنفسجية" في العراق.. تنبعث منها رائحة البيض وتعيش فيها كائنات شارفت على الانقراض

2023/05/14 | 14:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير بحيرة مائية في إحدى المدن بإقليم كردستان العراق كثيرا من الاستغراب بسبب تغيّر لونها إلى ألوان عدة مثل البنفسجي والأبيض والوردي مع اشتداد درجات الحرارة، وتعيش في البحيرة أنواع نادرة من السلاحف.

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