اجتماع أمني لمكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة.. جملة توصيات

2023/05/14 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الخطة الإعلامية لمكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أصدر جملة توصيات وتعليمات.

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