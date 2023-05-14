بالجرم المشهود.. اعتقال عصابة تتاجر بالقطع الاثرية في بغداد

2023/05/14 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على عصابة تتاجر بالقطع الاثرية في العاصمة بغداد، فيما أكدت انها مكونة من 3 متهمين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهامنا بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالآثار وعهدا منها بالحفاظ على الارث الحضاري وبعملية استباقية استندت لمعلومات استخباراتية ومتابعة حثيثة، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون بالقطع الاثرية وبالجرم المشهود".

وأضافت، أن "المتهمين اعتقلوا وبحوزتهم قطعة اثرية عبارة عن لوحة فنية تعود الى العصور القديمة ومخفية بطريقة تساعدهم على العبور من خلال السيطرات التابعة للقوات الأمنية".وذكرت الوكالة، أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم والاطاحة بهم ضمن محافظة بغداد".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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