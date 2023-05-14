2023/05/14 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام صواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف مدينة في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تتهم كييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف مدينة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تتهم كييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف مدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).