العتبة الحسينية المقدسة تقيم حفل لتخرج اول دفعة طالبات من جامعة الزهراء وامين عام العتبة للطالبات:سيروا على خُطى الزهراء وزينب

2023/05/14 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة بان "العتبة المطهرة تسعى وبكل

امكانياتها المادية والمعنوية لتقديم

افضل الرعاية الابوية والروحية للمرأة

المسلمة وفي مقدمتها طالباتنا في جامعة

الزهراء عليها السل

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