الشيخ عبد المهدي الكربلائي يحضر احتفال الدفعة الاولى من خريجات جامعة الزهراء:تحملن المسؤوليتين الدينية والوطنية

2023/05/14 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي طالبا جامعة الزهراء الى

الالتزام الديني والأخلاقي بعد حصولهن

على شهادة التخرج ، وان يكن مثالا

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