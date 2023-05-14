2023/05/14 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتهم النائب يوسف الكلابي، اليوم الأحد، وزيرة المالية بعرقلة اقرار الموازنة.وقال الكلابي في تغريدة على منصة تويتر تابعها / المركز الخبري الوطني/: إن “وزيرة المالية تتقصد عرقلة عمل اللجنة المالية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يتهم وزيرة المالية بعرقلة اقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

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