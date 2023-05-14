2023/05/14 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالاستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع قطع الأراي السكنية، وذلك تشجعيا لهم على الاستقرار.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



السوداني يوجه بالإستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السوداني يوجه بالإستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السوداني يوجه بالإستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).