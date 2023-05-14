2023/05/14 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين...

ظهرت المقالة وزيرة المالية: عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة أولاً على المسلة.

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