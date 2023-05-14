2023/05/14 | 14:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l7myga9nsW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرنية.. وظيفتها في العين وطرق زراعتها - يا هلا بالضيف اخصائي طب و جراحة العيون د. محمد حمزة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرنية.. وظيفتها في العين وطرق زراعتها - يا هلا بالضيف اخصائي طب و جراحة العيون د. محمد حمزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).