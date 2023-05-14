من “الإرهاب” إلى “النقطة الساخنة للسياحة”.. ملفات في اجتماع مجموعة العشرين

2023/05/14 | 14:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تستضيف سريناغار، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير، اجتماع فريق عمل لمندوبي السياحة من دول مجموعة العشرين في غضون عشرة أيام.من المقرر أن تبشر القمة بمرحلة إيجابية جديدة في جامو وإقليم اتحاد كشمير.

مواطنو جامو وكشمير متفائلون ويقدمون الدعم الكامل لإدارة جامو وكشمير لجعل البرنامج نجاحا كبيرا، معتقدين أن الحدث سيكون تاريخيا في عرض إمكانات جامو وكشمير كوجهة سياحية، ليس فقط للهند، ولكن أيضا للعالم بأسره.

ولأول مرة في السنوات السبعين الماضية ستستضيف جامو وكشمير حدثا دوليا مثل G-20، وتوفر المناسبة ل UT فرصة للارتقاء إلى مناسبة عرض آفاق السوق ومشاريع السياحة البيئية.

“من المقرر أن تعزز قمة مجموعة العشرين في كشمير السياحة، وتوفر منصة للمنطقة لعرض جمالها للعالم.



قال مختار أحمد، صاحب الفندق في سريناجار، إنها لحظة فخر لكل كشميري وعلامة فارقة مهمة لقطاع السياحة”.

“إنتير فالي متحمس لمجموعة العشرين الكبرى.



هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مكان المنح هذا في الوادي.



في وقت سابق لم يحدث مثل هذا الحدث في هذه الجنة.



وقال إنه سيتم تسليط الضوء على الحرف اليدوية ووجهاتنا السياحية على المنصة العالمية”.

كشمير، المعروفة شعبيا باسم الجنة على الأرض، محاطة بنطاقات من جبال الهيمالايا.



يشتهر الوادي أيضا بضيافته.

يشارك عامة الناس في جامو وكشمير، بما في ذلك الطلاب، على نطاق واسع في أحداث مختلفة في الفترة التي تسبق الاجتماع الرئيسي.

قال مسؤول إن الناس فهموا أن كشمير تستعد لاستضافة قمة مهمة من شأنها أن تحول جامعة تكساس إلى مركز سياحي ذي أهمية عالمية.

يريد سكان كشمير التنمية بوتيرة سريعة.



بسبب إرادة الشعب، يسود السلام في طول واتساع جامو وكشمير يو تي.



إنه احتمال مثير أن يتوقع شبابنا بفارغ الصبر خطاب رئيس الوزراء مودي.



وقال إن الناس هنا في كشمير يعتقدون أن هذا الحدث سيكون علامة فارقة في تاريخ المنطقة وسيمهد الطريق للسلام والازدهار الدائمين”.

قال إنه لا توجد عمليات إغلاق في جامو وكشمير ضد زيارات كبار الشخصيات الأجنبية أو أي أشخاص مهمين.

وقال زبير أحمد، وهو مقيم محلي في منطقة بارامولا في شمال كشمير: “لطالما احتلت سريناجار مكانا خاصا في قلبي، لقد كنت أتابع عن كثب التطورات في جميع أنحاء جامعة تكساس.



لن تصدق، أنا، كمواطن، كان من دواعي سروري سماع الأخبار في العام الماضي بأن مدينتنا سريناغار ستستضيف مؤتمر مجموعة العشرين”.



مضيفا أن اجتماع فريق العمل السياحي لمجموعة العشرين في سريناغار سيكون مناسبة مهمة ستسلط الضوء على إمكانات المنطقة كوجهة سياحية.

لقد نجحت السلطات في إحداث تحول في الوادي.



وقال إن كشمير تتحول إلى UT جديد تماما.



ومن المشجع أن نرى المجتمع الدولي يدرك إمكانات جامو وكشمير UT وجهود الحكومة لتطوير UT لدينا”.

قالت مصادر رسمية إن إدارة إقليم الاتحاد تتوقع استضافة أكثر من 100 عضو غير إداري يمثلون دول مجموعة العشرين.



وقال مسؤول كبير: “إنه اجتماع لأصحاب المصلحة السياحيين وسيعطي دفعة لآفاق السياحة في جامو وكشمير أيضا”.

سيحضر الكرامة من 20 دولة مختلفة الاجتماع ويناقشون السياحة والبطالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق مختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الثاني للفريق العامل العالمي للسياحة الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، في سريناغار في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو.

تم اتخاذ ترتيبات أنيقة مسبقا لجعل هذا الحدث مميزا ولا ينسى.



في العديد من الأماكن، يتم طلاء الجدران ببراعة بتصاميم وألوان ملونة لعرض ثقافتنا خلال رحلة مجموعة العشرين.



تم تجديد الشوارع والطرق والحدائق العامة وتصميمها للترحيب العلني بالضيوف الخاصين.

في سريناغار، الاستعدادات في مراحلها النهائية.



قال المسؤولون إنه تم وضع خطة أمنية للحدث، مع ترتيبات أمنية متعددة المستويات وتحويلات حركة المرور.



يحصل المكان الرئيسي، مركز شير كشمير الدولي للمؤتمرات (SKICC)، الواقع على ضفاف بحيرة دال، على تحول 7.5 كروس روبية، والذي يتضمن ترقية البنية التحتية الرقمية وتجديد التصميمات الخارجية والداخلية.

بالإضافة إلى شعارات G20 اللامعة المثبتة في أماكن متعددة، سيتم استقبال الزوار بصفوف من أعمدة الإنارة المضاءة باللون الأخضر والأبيض والبرتقالي للعلم الوطني.

تخطط إدارة جامعة تكساس لأخذ المندوبين، المقرر أن يبقوا في كشمير لمدة أربعة أيام، في رحلات لمشاهدة معالم المدينة إلى غولمارج وبارامولا وحديقة داشيغام الوطنية، المعروفة بأيل كشمير.

وقالت مصادر رسمية أيضا إنه تم وضع ترتيبات أمنية مفصلة لضمان المرور السلس للحدث.



وقال المسؤول: “تعتقد الإدارة أن مجموعة العشرين فرصة عظيمة لعرض الإمكانات السياحية لجامو وكشمير على المنصة العالمية، لذلك تم وضع ترتيبات أمنية مفصلة لضمان المرور السلس للحدث”.

مضيفا أن كل شيء يسير على الطريق الصحيح ولن تكون هناك قيود في أي مكان بينما ستظل المؤسسات التعليمية والأسواق مفتوحة.

السياحة هي العمود الفقري لاقتصاد جامو وكشمير وتأتي الحصة القصوى من الناتج المحلي الإجمالي لإقليم الاتحاد من السياحة، حيث يأمل اللاعبون السياحيون في أن توفر القمة المزيد من الفرص للنمو للقطاع.

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في كشمير طارق غني بيدابا إنهم يأملون في أن يوفر ذلك فرصا للنمو لقطاع السياحة هنا.

اجتماع السياحة لمجموعة العشرين في سريناغار هو أفضل شيء يحدث في كشمير.



وقال إنه سيرسل رسالة قوية مفادها أن كشمير وجهة سياحية آمنة ويجب على الناس زيارة المكان الخلاب للاستمتاع بجماله الطبيعي وكرم ضيافته للسكان المحليين”.

مثل رئيس CCIK، يأمل علي محمد أيضا أن يكون اجتماع مجموعة العشرين مفيدا في عرض إمكانات جامو وكشمير كوجهة سياحية.

قال إن كشمير ستشهد زيادة في عدد السياح الأجانب.



وقال علي: “سيضمن هذا الاجتماع للسياح الأجانب زيارة كشمير بأعداد كبيرة كما كان الحال قبل التسعينيات”.

سيكون اجتماع فريق العمل السياحي القادم لمجموعة العشرين في سريناغار مهما لعرض إمكانات جامو وكشمير كوجهة سياحية، ليس فقط للهند، ولكن أيضا للعالم بأسره.

يقال إن الدبلوماسيين والمسؤولين الآخرين أعدوا خطة شاملة لاستخدام هذا الاجتماع السري لتعزيز السياحة في جامو وكشمير يو تي.

قال مسؤول على دراية بالاستعدادات للتجمع السري: “في حين أن كشمير تحظى بالفعل بشعبية كنقطة ساخنة سياحية للبلد بأسره، فإن الحكومة تعمل على خطة قوية وفعالة في إطار “دبلوماسية السياحة” لزيادة تدفق السياح من الخارج إلى جامو وكشمير.

علاوة على ذلك، تتمثل الفكرة في توليد المزيد من فرص العمل للشباب”.

وصف نائب الحاكم مانوج سينها في وقت سابق من يوم 04 مايو مؤتمرات قمة مجموعة العشرين بأنها مسألة فخر للبلاد وأثار إعجاب المسؤولين ببذل جهود متضافرة لضمان النجاح في عقد أحد الاجتماعات في سريناغار.

مجموعة العشرين هي مسألة فخر للبلد.



وقال سينها: “يجب أن نبذل جهودا متضافرة لضمان النجاح في عقد اجتماع مجموعة العشرين في سريناغار”.

طلبت LG من الإدارات المساهمة بحماس لجعل المناسبة التاريخية مناسبة لا تنسى.

تولت الهند رئاسة مجموعة العشرين القوية من إندونيسيا في 1 ديسمبر وتستضيف حوالي 200 اجتماع في 32 قطاعا مختلفا في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد.



سيعقد الاجتماع الثالث للفريق العامل للسياحة لمجموعة العشرين في سريناغار في الفترة من 22 إلى 24 مايو.

مجموعة العشرين أو مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي للاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية في العالم.



تضم الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بشكل عام، تم تخصيص 447 كرور روبية هذا العام لقطاع السياحة لتطوير J&K كوجهة سياحية حديثة وذكية.

قال نائب الحاكم مانوج سينها في إطار مبادرة “البعثة السياحية”، يتم تطوير 75 وجهة جديدة و75 موقعا صوفيا/دينيا و75 موقعا ثقافيا وتراثيا جديدا و75 مسارا جديدا في جامعة تكساس لفتح طرق اقتصادية جديدة لتحقيق تطلعات الشعب.

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