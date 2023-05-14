العامري: المتورط بدماء العراقيين يجب محاسبته

2023/05/14 | 14:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، أن التسامح لا يعني العفو عن المجرمين والمتورط بدماء العراقيين يجب محاسبته.

وذكر بيان لمكتبه أن “العامري رعى المؤتمر العشائري الذي عُقد اليوم الأحد للصلح بين عشيرتي البو فدعوس والبو حشمة في محافظة صلاح الدين”.

دعا العامري الى “ضرورة العمل على التسامح والتعاضد والوقوف صفاً واحداً من أجل ترسيخ أمن وإستقرار المحافظة، وضمان عدم عودة الإرهاب من جديد”.

وبيّن العامري، أن “التسامح لا يعني العفو عن المجرمين الذين إرتكبوا الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يتم من أجل عودة النازحين الى مناطقهم”، موضحاً أن “النازح الذي يعود إلى منطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين، ويجب محاسبته عبر القانون وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل”.

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