التربية توجه بفتح جدول اسبوعي عبر التلفزيون التربوي للسادس الاعدادي

2023/05/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

خفيفاً عن كاهل الأسرة العراقية و توفيراً للكلف المادية التي تتحملها الأهالي بسبب التدريس الخصوصي ...وجه معالي وزير التربية بفتح جدول إسبوعي لمراجعة الدروس عبر نافذة التلفزيون التربوي لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة ، من خلال بث يومي مباشر يبدأ من الساعةال11 وحتى الساعة الواحدة ظهرا إعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 5/15 ولغاية موعد بدء الامتحانات العامة النهائية .يمكنكم الاتصال المباشر على الرقمين المختصرين ..50705607

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