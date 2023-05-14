السوداني يوجه بالإستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي (وثيقة)

2023/05/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المحافظين بالإستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي.وذكرت وزارة الهجرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه المحافظين بالإستمرار في شمول المهجرين قسراً بسبب سياسات النظام السابق العائدين إلى أرض الوطن ضمن الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي السكنية، تشجيعا لهم على الاستقرار وضمان عودة الكفاءات إلى البلد".واضافت أنه "جاء ذلك بناءً على ما عرضته وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو في جلسة مجلس الوزراء، وبعد مطالبتها المحافظين بشمول هذه الشريحة بتوزيع قطع الأراضي السكنية أسوة ببقية شرائح المجتمع المشمولة بالتوزيع، خلال جولتها الأخيرة في المحافظات الجنوبية".وقدمت جابرو بحسب البيان، شكرها إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإلى الأمين العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي على سرعة الإستجابة لهذا الموضوع وإنصاف هذه الشريحة المهمة".

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