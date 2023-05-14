الشمري يترأس اجتماعاً لمناقشة الخطة الإعلامية لمكافحة المخدرات وحصر السلاح

2023/05/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الخطة الإعلامية لمكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على تكثيف الجهود في مجال التوعية والتثقيف.

وذكر المكتب الاعلامي لمكتب الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"الشمري ترأس اجتماعاً في دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي واعضاء من لجنتي مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف البيان ، أن " الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل وفق الخطط المعدة في حملات التوعية والتثقيف والتركيز على الفئات الهشة، مشدداً على تواصل الاجتماعات والشروع بهذه الحملات بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة المعنية، وإشراك جميع الجهات الساندة ".

واستمع الوزير الى عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، إذ خرج المجتمعون بعدد من التوصيات والتعليمات التي من شأنها تطوير الجهد في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى مراكز الشرطةوحصر السلاح بيد الدولة.

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