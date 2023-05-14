عودة الحياة إلى القطاع وفتح معابر.. هدنة بين إسرائيل وغزة بعد 5 أيام من القتال

2023/05/14 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة التي عجت بالمارة والمركبات، وأبحر صيادون في مراكبهم في القطاع الساحلي.وذلك بعد أن أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قتالا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة استمر خمسة أيام.

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