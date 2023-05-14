إلى أي مدى يمكن أن أُرجع مقعدي للخلف؟ خبيرة سفر تشرح

2023/05/14 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يحصل على مساند الذراعين؟ هل يمكنني إرجاع مقعدي للخلف؟ كيف أتعامل مع السلوك غير المهذب؟ تجيب خبيرة السفر سامانثا براون على هذه الأسئلة والمزيد في دليلها حول آداب الطيران.

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