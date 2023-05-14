جلسة مجلس القضاء الاعلى الخامسة لسنة 2023‏

2023/05/14 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الخامسة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 14 /5 /2023 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:1.ناقش المجلس مخرجات زيارة الوفد القضائي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوقيع مذكرة التعاون القضائي بين البلدين واكد المجلس استمرار التعاون والانفتاح مع جميع دول العالم بنفس النهج.2.استضاف المجلس السيدة مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية وتم مناقشة بناء دور القضاء لكافة المحاكم واكد المجلس ان يكون التصميم موحد والتنفيذ من قبل شركات رصينة وبما ينسجم مع رؤية مجلس القضاء الاعلى الهادفة الى انشاء صروح قضائية تليق بمكانة القضاء وهيبته.3.اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.4.استضاف المجلس الدكتورة فرح جبار هاشم التدريسية في جامعة بغداد/ كلية العلوم للاطلاع على اخر مراحل مشروع تطوير المسار المعرفي للسادة القضاة في مجال الأدلة العلمية الحديثة المعتمدة في حل غموض الجرائم.

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