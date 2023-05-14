2023/05/14 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..مؤتمر الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



مؤتمر الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. مؤتمر الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. مؤتمر الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).