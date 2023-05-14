2023/05/14 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى العراق، ماوريتسو كريكانتي التعاون في ثلاث مجالات.وذكر بيان للامانة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ” ان “الغزي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يبحث مع سفير إيطاليا تطوير السياحة في مدينة أور المركز الخبري الوطني.

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