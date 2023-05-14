كومان لا يتوقع عودة ‘ميسي’ إلى برشلونة

2023/05/14 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استحوذ موضوع عودة ليونيل ميسي إلى الكامب نو الموسم المقبل على اهتمام مشجعي برشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا زالت التطلعات والآمال تتزايد باستمرار في هذا الخصوص وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع […]

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