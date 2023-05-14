تحديد هوية رفات 78 شخصاً مفقوداً في سجن بادوش

2023/05/14 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم قتل أكثر من الف سجين شيعي في بادوش.

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