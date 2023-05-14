صحة كربلاء المقدسة تباشر بفحص وتلقيح الحجاج

2023/05/14 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم

الأحد، بفحص وتلقيح حجاج بيت الله

الحرام الذين سيؤدّون فريضة الحج هذا

العام، فيما حددت مواقع الفحص والتلقيح.

وقال المدير العام لدائرة صحة كربلاء

صباح الموسوي في ب

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