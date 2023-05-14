برعاية وأشراف وزير الصحة.. اعلان الوجبة الأولى من أسماء شهداء سجن بادوش بعد اكمال فحص الرفاة لـ (78) شهيداً

2023/05/14 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية واشراف السيد وزير الصحة

الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي

اعلنت وزارة الصحة عن أسماء الوجبة

الأولى لرفاة شهداء سجن بادوش والبالغ

عددهم (78) شهيدا، مبينة ان العمل مستمر

لإعلان الوجبات الأخرى بع

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