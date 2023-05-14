المالية تطمأن المواطنين: رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تمس

2023/05/14 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم

الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين

والمتقاعدين والحماية

الاجتماعية،لافتة الى ان ملف إعادة

المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023.

وقال الوزيرة طيف سامي في مؤتمر صحفي ،

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