2023/05/14 | 15:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يترقب نتائج الانتخابات التركية.. والانظار تتجه لملف الحصص المائية | اخبار الثالثة 2023/5/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: G2-KZAUcK7k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يترقب نتائج الانتخابات التركية.. والانظار تتجه لملف الحصص المائية | اخبار الثالثة 2023/5/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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