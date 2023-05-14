الأسدي يتوعد بعقوبات جزائية وغرامات بحق المتخلفين عن تسجيل عمّالهم

2023/05/14 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توعد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الاحد، بعقوبات جزائية وغرامات بحق اصحاب العمل المتخلفين عن تسجيل عمّالهم بالضمان الاجتماعي.

وقال الاسدي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تغريم اصحاب العمل المتخلفين عن تسجيل عمالهم بالضمان الاجتماعي عقوبات جزائية تقدر بخمسة اضعاف مبلغ الضمان".

واضاف أن "ارباب العمل عند تركهم العمال دون تسجيل بالضمان الاجتماعي فهم يتركون العامل بهذه الطريقة دون أمان واستقرار ومستقبل".

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