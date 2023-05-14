صالة سامراء في مطار بغداد تدخل الخدمة ابتداءً من الغد

2023/05/14 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت الخطوط الجوية العراقية ، اليوم الاحد، أن يوم غد الإثنين موعداً لإستقبال وتوديع المسافرين عبر صالة سامراء الجديدة على متن أسطولها الجوي.

وسبق ان باشرت كوادر سلطة الطيران المدني العمل في صالة سامراء بمطار بغداد الدولي لأعمال التأهيل والصيانة وإدخالها لخدمة بديلة عن صالة نينوى التي تضررت جراء الحريق الذي اندلع في تشرين الثاني الماضي.





من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بمتابعة الإجراءات التحقيقية الخاصة بحادث الحريق، فيما وجه بإعفاء رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، ومدير مطار بغداد الدولي علي تقي من منصبيهما على خلفية الحادث وقتها.





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