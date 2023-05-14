منها إلغاء الكفيل.. تفاصيل جديدة بشأن قرض الإسكان

2023/05/14 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بخصوص قرض الإسكان، الممنوحة من قبل الوزارة عبر صندوق الإعمار والإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء وافق على زيادة سقوف الإقراض ومدته"، لافتا الى أن "مبلغ الإقراض سيصل الى نحو 60 مليون بالنسبة الى العاصمة بغداد واقيضتها ونواحيها وبالنسبة لمراكز المحافظات واقيضتها ونواحيها كحد أعلى".

وأضاف الصفار انه "تم الغاء سقوف الاعمار التقاعدية، كما تم الغاء شرط الكفيل، بمعنى ان الموظف يكفل نفسه فقط، مشيرا الى ان هذه "مشكلة كانت تواجه اغلب المتقدمين على قرض الإسكان".

وتابع ان " ابرز الشروط التي يمنح عليها قرض الإسكان وجود سند عقار نموذج 25 واجازة بناء نافذة اصيلة، إضافة الى ان مساحة الأرض يجب ان لا تقل عن 100 متر فما فوق، مؤكدا ان التقديم عليها حاليا يتم الكترونيا".

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