مع عودة المسافرين الصينيين.. ما الذي يمكن للوجهات العربية توقعه؟

2023/05/14 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما أنّ الصين شكّلت حوالي 14% من الإنفاق السياحي العالمي البالغ 1.8 تريليون دولار في عام 2019، تنتظر العديد من الوجهات عودة المسافرين بفارغ الصبر.وبعد إعادة الصين فتح أبوابها بعد مرور 3 أعوام من جائحة "كوفيد-19"، يُشكّل موظّفو الشّركات غالبيّة المسافرين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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