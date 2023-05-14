توجيه بفتح جدول اسبوعي لمراجعة الدروس للسادس الاعدادي

2023/05/14 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، بفتح جدول اسبوعي لمراجعة الدروس للسادس الاعدادي، لتخفيف الكلف المادية بسبب التدريس الخصوصي.

وذكرت الوزارة، في بيان “تخفيفاً عن كاهل الأسرة العراقية وتوفيراً للكلف المادية التي تتحملها الأهالي بسبب التدريس الخصوصي، وجه وزير التربية بفتح جدول إسبوعي لمراجعة الدروس عبر نافذة التلفزيون التربوي لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة”.

وأضافت، أن “ذلك يكون من خلال بث يومي مباشر يبدأ من الساعة الـ11 وحتى الساعة الواحدة ظهرا إعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 5/15 ولغاية موعد بدء الامتحانات العامة النهائية”.

وتابعت الوزارة: “يمكنكم الاتصال المباشر على الرقمين المختصرين 5070

5607”.

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