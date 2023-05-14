ملصقات تاريخ الصلاحية على الأغذية.. هذا فقط ما ينبغي الانتباه إليه

2023/05/14 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود كثيرون إلى ملصقات تاريخ الصلاحية على علب الطعام لتحديد ما إذا كانت تصلح بعد للتناول، إلا أن الأمر يعتمد على مجموعة من الأمور الأخرى التي تحد من دقة وجدوى هذه الملصقات وفق تقارير.

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