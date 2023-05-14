الكهرباء تتحرك لتثبيت عقود قراء المقاييس

2023/05/14 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، التوجه لتثبيت عقود قراء المقاييس لضمان حقوقهم.

وذكرت الوزارة في بيان إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها استضافت اليوم، الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء لمناقشة المتطلبات المتعلقة بالوزارة الخاصة بموازنتها والايرادات المتوقعة والمتحقق الفعلي من خدمة الجباية، لتمويل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية".

واضافت ان "اللجنة ناقشت عمل شركات الوزارة والتمويل الذاتي والمتحقق الفعلي للوزارة اضافة الى مبالغ تعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية وايجاد حلول مناسبة لعقود قراء المقاييس من خلال المبالغ المخصصة لهم، فضلا عن ملف مبيعات الطاقة".

من جانبه، "استعرض كادر الوزارة الخطة المعدة لصرف المبالغ والتخصيصات المالية المدرجة بقانون الموازنة"، لافتا الى "توجه لتثبيت عقود قراء المقاييس لضمان حقوقهم وتفعيل الجباية الخدمية".

واوضح الكادر "حجم المبالغ التي تحتاجها الوزارة لاستيراد الوقود والطاقة الايرانية لسد النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء".

وشددت اللجنة "على ايجاد معالجات حقيقية للمشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء، وضرورة اصدار ضوابط استخدام الطاقة واهمية استيراد الاجهزة التي توفر استهلاك الكهرباء، وخطة الوزارة في ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو استثمار الطاقة الشمسية، اضافة الى تجهيز المناطق المحاذية للتصميم الاساس وايصال الخدمات".

وطلبت اللجنة "بيانات تفصيلية حول الموضوعات المتعلقة بالوزارة والنصوص المقترحة من وزارة الكهرباء لاضافتها على مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن المصلحة العامة".

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