ترسيخا لما حدث خلال 5 عقود.. إعادة تسمية حيين في الرياض

2023/05/14 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، إطلاق اسم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، على حيين في قلب العاصمة السعودية، الرياض.

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