2023/05/14 | 16:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jRzTXr3LB44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتظر في طابور الاقتراع مع المواطنين للإدلاء بصوته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتظر في طابور الاقتراع مع المواطنين للإدلاء بصوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).